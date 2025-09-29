Opéra Les mamelles de Tirésias Colmar

Opéra Les mamelles de Tirésias

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-08 20:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-08 2026-03-10

Les Mamelles de Tirésias écrit par Apollinaire frappe par son extrême modernité, avec ses interrogations sur l’identité des genres, les rôles des femmes et des hommes, et les multiples formes d’amour.

Non monsieur mon mari ! Vous ne me ferez pas faire ce que vous voulez. Je suis féministe, et je ne reconnais pas l’autorité de l’homme ! Du reste je veux agir à ma guise. Lasse de la vie domestique, Thérèse veut devenir député, mathématicien, artiste, général ou même ministre président de la chose publique. N’y tenant plus, elle renonce à sa poitrine et part à la conquête du monde sous le nom de Tirésias. Laissé seul en charge de la procréation, son mari goûte aux joies de la paternité en mettant au monde 40 049 enfants en un seul jour. Un exploit qui ne manque pas d’attiser curiosité et inquiétudes même s’il n’est de richesse que d’hommes, autant de nouvelles bouches à nourrir pourraient bien mettre tout Zanzibar sens dessus dessous…

Loufoque, corrosif et génialement absurde, le drame surréaliste Les Mamelles de Tirésias écrit par Apollinaire lors de la Première Guerre mondiale frappe par son extrême modernité, avec ses interrogations sur l’identité des genres, les rôles des femmes et des hommes, et les multiples formes d’amour. Durant la guerre mondiale suivante, Poulenc en tire un court opéra bouffe drolatique et émouvant, dont chaque numéro est prétexte à un style ou un pastiche musical différent. L’œuvre séduit Britten qui en propose une adaptation pour deux pianos en 1955 pour en faciliter la diffusion. C’est cette version mobile que les artistes de l’Opéra Studio présentent en tournée régionale, dans un spectacle de Jean-François Kessler qui transporte les spectateurs petits et grands sur une plage de rêve, dans l’insouciance des années 1950. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Apollinaire?s Les Mamelles de Tirésias is strikingly modern, with its questioning of gender identity, the roles of men and women, and the multiple forms of love.

German :

Das von Apollinaire verfasste Buch Les Mamelles de Tirésias besticht durch seine extreme Modernität, mit seinen Fragen über die Identität der Geschlechter, die Rollen von Frauen und Männern und die vielfältigen Formen der Liebe.

Italiano :

Les Mamelles de Tirésias di Apollinaire è straordinariamente moderno, con le sue domande sull’identità di genere, sui ruoli di uomini e donne e sulle molteplici forme di amore.

Espanol :

Les Mamelles de Tirésias de Apollinaire es sorprendentemente moderna, con sus preguntas sobre la identidad de género, los papeles de hombres y mujeres y las múltiples formas de amor.

