Opéra Les sales mômes Théâtre municipal de Dole Dole

Opéra Les sales mômes

Théâtre municipal de Dole 30 rue Mont Roland Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Programmation du conservatoire du Grand Dole opéra joué par la Maîtrise du conservatoire du Grand Dole, sous la direction de Louise Laville-Harrault, mis en scène par Juliette Robert, musique de Flavie Fayolle .

Théâtre municipal de Dole 30 rue Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Opéra Les sales mômes

