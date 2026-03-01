Opéra Les sales mômes Théâtre municipal de Dole Dole
Opéra Les sales mômes Théâtre municipal de Dole Dole vendredi 27 mars 2026.
Opéra Les sales mômes
Théâtre municipal de Dole 30 rue Mont Roland Dole Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27 20:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Programmation du conservatoire du Grand Dole opéra joué par la Maîtrise du conservatoire du Grand Dole, sous la direction de Louise Laville-Harrault, mis en scène par Juliette Robert, musique de Flavie Fayolle .
Théâtre municipal de Dole 30 rue Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
