Opéra Les sales mômes Théâtre municipal de Dole Dole

Opéra Les sales mômes Théâtre municipal de Dole Dole vendredi 27 mars 2026.

Opéra Les sales mômes

Théâtre municipal de Dole 30 rue Mont Roland Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27 20:00:00

Date(s) :
2026-03-27

Programmation du conservatoire du Grand Dole opéra joué par la Maîtrise du conservatoire du Grand Dole, sous la direction de Louise Laville-Harrault, mis en scène par Juliette Robert, musique de Flavie Fayolle   .

Théâtre municipal de Dole 30 rue Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra Les sales mômes

L’événement Opéra Les sales mômes Dole a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

Prochains événements à Dole