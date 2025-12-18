[OPÉRA] Lucia di Lammermoor Opéra de Rennes Rennes Samedi 7 février 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

Assistez à une représentation de l’Opéra « Lucia di Lammermoor » de Gaetano Donizetti à l’Opéra de Rennes

Plongez dans un tourbillon de passions tragiques dans ce monument du romantisme italien.

Entre amours interdites à la Roméo et Juliette, complots et folie, la partition de Donizetti dépeint un drame intense où Lucia, manipulée et brisée, sombre dans la démence après un mariage forcé. Son célèbre Air de la folie illustre avec une intensité rare sa souffrance et son désespoir.

Avant d’assister à ce spectacle, n’hésitez pas à vous inscrire également pour la répétition gratuite du 26 janvier avec le CMI Rennes.

**Infos pratiques**

> Durée 2h45 entracte comprise

> Opéra chanté en italien et surtitré français

> Places limitées

> 8€

> Réservation au CMI Rennes **avant le jeudi 5 février.**

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



