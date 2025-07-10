Opéra Maria de Buenos Aires La BAM Metz
Opéra Maria de Buenos Aires La BAM Metz vendredi 16 janvier 2026.
Opéra Maria de Buenos Aires
La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle
Vendredi 2026-01-16 20:00:00
2026-01-17
2026-01-16 2026-01-18
Maria, ouvrière dans une usine des faubourgs de Buenos Aires, devient une chanteuse à succès dans les cabarets de la ville.
Créature de la nuit, elle mène une vie marginale et se livre avec ivresse à la danse et aux hommes. Elle meurt, tué par le bandonéon, avant que son Ombre ne revienne errer dans les rues. Nous assistons ensuite à la résurrection de Maria, donnant naissance à un enfant, symbolisant ainsi la renaissance du tango. Unique opéra d’Astor Piazzolla, cette œuvre très populaire mêle tango, jazz, musique classique, chant, théâtre et danse.
La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 57 88 36 66 billetthea@eurometropolemetz.eu
English :
Maria, a factory worker on the outskirts of Buenos Aires, becomes a successful singer in the city’s cabarets.
A creature of the night, she leads a marginal life, drunkenly indulging in dance and men. She dies, killed by the bandoneon, before her Shadow returns to roam the streets. We then witness Maria’s resurrection, giving birth to a child, symbolizing the rebirth of tango. Astor Piazzolla’s only opera, this highly popular work blends tango, jazz, classical music, song, theater and dance.
German :
Maria, eine Fabrikarbeiterin in einem Vorort von Buenos Aires, wird zu einer erfolgreichen Sängerin in den Kabaretts der Stadt.
Als Geschöpf der Nacht führt sie ein Leben am Rande der Gesellschaft und gibt sich berauscht dem Tanz und den Männern hin. Sie stirbt, getötet vom Bandoneon, bevor ihr Schatten zurückkehrt, um durch die Straßen zu streifen. Wir erleben dann Marias Wiederauferstehung, die ein Kind gebärt und damit die Wiedergeburt des Tangos symbolisiert. Die einzige Oper von Astor Piazzolla ist ein sehr populäres Werk, das Tango, Jazz, klassische Musik, Gesang, Theater und Tanz miteinander verbindet.
Italiano :
Maria, operaia alla periferia di Buenos Aires, diventa una cantante di successo nei cabaret della città.
Creatura della notte, conduce una vita marginale, abbandonandosi al ballo e agli uomini. Muore, uccisa dal bandoneon, prima che la sua ombra torni a vagare per le strade. Assistiamo poi alla resurrezione di Maria, che dà alla luce un bambino, simbolo della rinascita del tango. Unica opera di Astor Piazzolla, questa popolarissima opera combina tango, jazz, musica classica, canto, teatro e danza.
Espanol :
María, obrera de una fábrica de las afueras de Buenos Aires, se convierte en una cantante de éxito en los cabarets de la ciudad.
Criatura de la noche, lleva una vida marginal en la que se entrega al baile y a los hombres en estado de embriaguez. Muere, asesinada por el bandoneón, antes de que su Sombra vuelva a vagar por las calles. Asistimos entonces a la resurrección de María, que da a luz a un niño, símbolo del renacimiento del tango. Única ópera de Astor Piazzolla, esta obra de gran popularidad combina tango, jazz, música clásica, canción, teatro y danza.
