Opéra Messa da requiem L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz

La Messa da Requiem est l’une des œuvres les plus puissantes de la musique classique.
En pleine gloire et après le succès de Aïda, Verdi compose cette messe en hommage à son ami poète Alessandro Manzoni, dont la mort en 1873 l’a profondément affecté. L’œuvre est présentée à Milan un an après, dirigée par le compositeur lui-même. C’est un énorme succès. Ce requiem reprend le déroulé propre à la liturgie catholique romaine, avec une dimension dramatique quasi opératique.
Par sa force et sa dimension spectaculaire, il s'impose comme un chef-d'œuvre absolu.
English :
The Messa da Requiem is one of the most powerful works in classical music.
At the height of his fame, and following the success of Aida, Verdi composed this mass as a tribute to his poet friend Alessandro Manzoni, whose death in 1873 had deeply affected him. The work was presented in Milan a year later, conducted by the composer himself. It was a huge success. The requiem follows the typical Roman Catholic liturgy, with a dramatic, quasi-operatic dimension.
Its force and spectacular dimension make it an absolute masterpiece.
German :
Die Messa da Requiem ist eines der gewaltigsten Werke der klassischen Musik.
Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes und nach dem Erfolg von Aida komponierte Verdi diese Messe als Hommage an seinen Dichterfreund Alessandro Manzoni, dessen Tod im Jahr 1873 ihn tief getroffen hatte. Das Werk wurde ein Jahr später in Mailand aufgeführt und vom Komponisten selbst dirigiert. Es war ein riesiger Erfolg. Das Requiem folgt dem Ablauf der römisch-katholischen Liturgie und hat eine dramatische, fast opernhafte Dimension.
Aufgrund seiner Kraft und seiner dramatischen Dimension ist es ein absolutes Meisterwerk.
Italiano :
La Messa da Requiem è una delle opere più potenti della musica classica.
All’apice della sua fama e dopo il successo dell’Aida, Verdi compose questa messa come omaggio all’amico poeta Alessandro Manzoni, la cui morte nel 1873 lo aveva profondamente colpito. L’opera fu eseguita a Milano un anno dopo, diretta dallo stesso compositore. Fu un grande successo. Questo requiem riprende la sequenza tipica della liturgia cattolica romana, con una dimensione drammatica, quasi operistica.
La sua forza e la sua dimensione spettacolare lo rendono un capolavoro assoluto.
Espanol :
La Messa da Requiem es una de las obras más poderosas de la música clásica.
En la cima de su fama y tras el éxito de Aida, Verdi compuso esta misa como homenaje a su amigo poeta Alessandro Manzoni, cuya muerte en 1873 le había afectado profundamente. La obra se estrenó en Milán un año después, dirigida por el propio compositor. Fue un gran éxito. Este réquiem retoma la secuencia típica de la liturgia católica romana, con una dimensión dramática, casi operística.
Su fuerza y su dimensión espectacular lo convierten en una obra maestra absoluta.
