Opéra Misatango

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 Rue de la Citadelle Metz Moselle

Créée en 1996 par le compositeur argentin Martín Palmeri, la MisaTango ou Misa a Buenos Aires est un mélange de musique sacrée et de tango. Elle reprend la structure et le texte d'une messe (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), à laquelle se mêlent les harmonies et les rythmes syncopés du tango traditionnel. En plus d'un piano et d'un orchestre à cordes, le compositeur y introduit également le bandonéon, instrument emblématique du tango. Cette messe d'une extrême tension dramatique est aujourd'hui l'une des œuvres vocales les plus jouées en Europe.

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 Rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 36 66 billetthea@eurometropolemetz.eu

English :

Created in 1996 by Argentine composer Martín Palmeri, MisaTango or Misa a Buenos Aires is a blend of sacred music and tango. It uses the structure and text of a mass (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), blended with the harmonies and syncopated rhythms of traditional tango. In addition to piano and string orchestra, the composer also introduces the bandoneon, the emblematic tango instrument. Today, this mass of extreme dramatic tension is one of the most frequently performed vocal works in Europe.

German :

Die MisaTango oder Misa a Buenos Aires wurde 1996 von dem argentinischen Komponisten Martín Palmeri geschaffen und ist eine Mischung aus geistlicher Musik und Tango. Sie folgt der Struktur und dem Text einer Messe (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), zu der sich die Harmonien und synkopierten Rhythmen des traditionellen Tangos gesellen. Neben einem Klavier und einem Streichorchester führte der Komponist auch das Bandoneon ein, das emblematische Instrument des Tangos. Diese Messe mit ihrer dramatischen Spannung ist heute eines der meistgespielten Vokalwerke in Europa.

Italiano :

Creato nel 1996 dal compositore argentino Martín Palmeri, MisaTango o Misa a Buenos Aires è una miscela di musica sacra e tango. Utilizza la struttura e il testo di una messa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), mescolati con le armonie e i ritmi sincopati del tango tradizionale. Oltre al pianoforte e all’orchestra d’archi, il compositore ha introdotto anche il bandoneon, strumento emblematico del tango. Questa massa di estrema tensione drammatica è oggi una delle opere vocali più eseguite in Europa.

Espanol :

Creada en 1996 por el compositor argentino Martín Palmeri, MisaTango o Misa a Buenos Aires es una mezcla de música sacra y tango. Utiliza la estructura y el texto de una misa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), mezclados con las armonías y los ritmos sincopados del tango tradicional. Además del piano y la orquesta de cuerda, el compositor introdujo el bandoneón, instrumento emblemático del tango. Esta masa de extrema tensión dramática es hoy una de las obras vocales más interpretadas en Europa.

