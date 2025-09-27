Opéra National du Rhin Ateliers chant à Colmar ! Colmar

Opéra National du Rhin Ateliers chant à Colmar ! Colmar samedi 27 septembre 2025.

Haut-Rhin

Opéra National du Rhin Ateliers chant à Colmar ! 3 place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

L’Opéra Studio vous propose trois rendez-vous pour vous faire plaisir en chansons, apprendre les techniques vocales essentielles, découvrir et partager la musique et les plaisirs du chant.

L’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin en collaboration avec le Théâtre municipal de Colmar vous proposent trois rendez-vous pour vous faire plaisir en chansons, apprendre les techniques vocales essentielles, découvrir et partager la musique et les plaisirs du chant.

Sous la direction musicale de Sandrine Abello, directrice de l’Opéra Studio, découvrez un répertoire lyrique accessible à tous en compagnie des artistes de l’Opéra Studio

Petits et grands, seul ou en famille, amateurs ou passionnés de chant, vous êtes tous les bienvenus !

Entrée libre dans la limite des places disponibles, durée 30 à 45 minutes. 0 .

3 place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

The Opéra Studio offers you three opportunities to enjoy songs, learn essential vocal techniques, discover and share music and the pleasures of singing.

German :

Das Opernstudio bietet Ihnen drei Termine an, bei denen Sie sich an Liedern erfreuen, die wichtigsten Gesangstechniken erlernen, die Musik und die Freuden des Singens entdecken und mit anderen teilen können.

Italiano :

L’Opéra Studio offre tre opportunità per divertirsi con le canzoni, imparare le tecniche vocali essenziali, scoprire e condividere la musica e il piacere del canto.

Espanol :

El Opéra Studio le ofrece tres oportunidades para disfrutar de las canciones, aprender técnicas vocales esenciales, descubrir y compartir la música y los placeres del canto.

L’événement Opéra National du Rhin Ateliers chant à Colmar ! Colmar a été mis à jour le 2025-06-02 par Office de tourisme de Colmar