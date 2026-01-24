Opéra Opéra berceau Opéra national de Nancy Lorraine Nancy

Opéra Opéra berceau

Opéra national de Nancy Lorraine

Et si l’Opéra était un jardin où la musique pousse librement, où chaque note est une feuille qui frémit au vent, chaque mélodie une branche qui s’étire vers le ciel, et chaque silence une racine qui explore l’imaginaire ?

Plongez dans l’univers enchanté d’Opéra berceau, un monde en miniature où la musique devient un jardin féerique. Dans cet instant merveilleux, la musique est moins un guide qu’une invitation à écouter et regarder les mélodies s’épanouir à leur rythme. Les enfants, curieux et libres, touchent les écorces des sons, sentent les parfums des harmonies, et écoutent le bruissement des airs d’opéra qui s’élèvent autour d’eux.

Conçu par Bogdan Hatisi, ce spectacle est une invitation à explorer la musique comme on explore un jardin avec les mains, les oreilles et le cœur. Opéra berceau est une expérience sensorielle où les tout-petits, accompagnés de leurs proches, découvrent un monde où la beauté se vit autant qu’elle s’écoute, où chaque note est une graine plantée pour l’émerveillement de demain.

De 6 mois à 3 ans, avec deux accompagnants maximum par famille.

Billetterie exclusivement au guichet de l’Opéra ou par téléphone, à partir du 27 janvier.Enfants

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

What if opera were a garden where music grew freely, where each note was a leaf quivering in the wind, each melody a branch reaching for the sky, and each silence a root exploring the imagination?

Immerse yourself in the enchanted universe of Opéra berceau, a world in miniature where music becomes a fairytale garden. In this marvelous moment, music is less a guide than an invitation to listen and watch melodies blossom at their own pace. Children, curious and free, touch the bark of sounds, smell the fragrance of harmonies, and listen to the rustle of opera arias rising around them.

Conceived by Bogdan Hatisi, this show is an invitation to explore music as you would a garden: with your hands, ears and heart. Opéra berceau is a sensory experience where toddlers, accompanied by their loved ones, discover a world where beauty is experienced as much as it is heard, where each note is a seed planted for the wonder of tomorrow.

From 6 months to 3 years, with a maximum of two accompanying adults per family.

Tickets available exclusively from the Opéra box office or by telephone, from January 27.

