Opéra ouvre-toi ! Opéra de Vichy Vichy

Opéra ouvre-toi ! 20 et 21 septembre Opéra de Vichy Allier

Durée de la visite : illimitée ! / Entrée Parvis de l’Opéra

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’Opéra de Vichy se dévoile à nouveau au travers d’une visite libre.

Lieu d’une vie artistique exceptionnelle, ouvert au public depuis l’été 1901, l’Opéra de style Art nouveau et ses 1400 places, était à l’époque la plus grande salle de province. Chrysanthèmes, marguerites, roses, volubilis s’épanouissent dans une harmonie d’or et d’ivoire, paons, visages (Sarah Bernhardt, Réjane, Coquelin, Mounet-Sully), lyres (Léon Rudnicki), papiers peints (Ruber), sculptures (Pierre Seguin), ferronneries (Emile Robert), forment un ensemble élégant, harmonieux, simple et sophistiqué à la fois, reflet du goût de l’époque.

Aperçu : Salle de l’opéra, loges et balcon 1er étage

Opéra de Vichy 1, rue du Casino, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 98 71 94 http://www.vichy-destinations.fr https://www.ville-vichy.fr/decouvrir-et-sortir/culture/opera-de-vichy L’opéra de Vichy : salle unique en France de style art nouveau aux couleurs or et ivoire, elle compte environ 1400 places. Accès par le haut des escaliers face au Parc des Sources

