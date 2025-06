Opéra ouvre-toi ! Opéra de Vichy Vichy 6 juillet 2025 13:30

Allier

Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-06 13:30:00

fin : 2025-08-21 18:30:00

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-26

2025-08-03

2025-08-11

2025-08-23

2025-08-25

Vichy Destinations ouvre les portes de l’Opéra de Vichy aux visiteurs pour une visite libre dans l’enceinte de ce joyau art nouveau.

Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Vichy Destinations opens the doors of the Vichy Opera House to visitors for a free tour inside this art nouveau jewel.

German :

Vichy Destinations öffnet den Besuchern die Türen der Oper von Vichy für eine freie Besichtigung innerhalb der Mauern dieses Jugendstiljuwels.

Italiano :

Vichy Destinations apre le porte del Teatro dell’Opera di Vichy ai visitatori per una visita gratuita di questo gioiello art nouveau.

Espanol :

Vichy Destinations abre las puertas de la Ópera de Vichy a los visitantes para una visita gratuita a esta joya del art nouveau.

