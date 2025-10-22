Opéra ouvre-toi ! Opéra de Vichy Vichy

Opéra ouvre-toi ! Opéra de Vichy Vichy mercredi 22 octobre 2025.

Opéra ouvre-toi !

Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 13:30:00

fin : 2025-11-01 18:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Vichy Destinations ouvre les portes de l’Opéra de Vichy aux visiteurs pour une visite libre dans l’enceinte de ce joyau art nouveau.

.

Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Vichy Destinations opens the doors of the Vichy Opera House to visitors for a free tour inside this art nouveau jewel.

German :

Vichy Destinations öffnet den Besuchern die Türen der Oper von Vichy für eine freie Besichtigung innerhalb der Mauern dieses Jugendstiljuwels.

Italiano :

Vichy Destinations apre le porte del Teatro dell’Opera di Vichy ai visitatori per una visita gratuita di questo gioiello art nouveau.

Espanol :

Vichy Destinations abre las puertas de la Ópera de Vichy a los visitantes para una visita gratuita a esta joya del art nouveau.

L’événement Opéra ouvre-toi ! Vichy a été mis à jour le 2025-09-11 par Vichy Destinations