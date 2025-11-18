Opéra pour sèche-cheveux – Cie Blizzard Concept Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

Opéra pour sèche-cheveux – Cie Blizzard Concept Vendredi 19 décembre, 20h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T21:30:00

Fin : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T21:30:00

sincèrement malhonnête, reposant et explosif, sublime et con…

Il vous fera repenser vos certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes, comprendre votre solitude, calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude, calculer la longitude et reprendre vos études. À travers une manipulation significative d’objets insignifiants et un théâtre hormonal, la compagnie Blizzard Concept nous offre à investir son monde où plus aucun objet n’est sous utilisé.

Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque et de l’exploit, et la magie intervient lorsque le rationnel s’essouffle.

De : Antoine Terrieux et Julien Mandier

Avec : Julien Mandier ou Cochise le Berre et Jérémie Chevalier

Création lumière : Margot Falletty

Technique : Bambou Monnet ou Lola Bréard

Régie lumière : Margot Falletty ou Marylou Bateau

Production / diffusion : Baron production – Jordan Enard

Production / administration : Alice Savatier

Regard extérieur : Sylvain Cousin

Suivi artistique dans le cadre du Studio-PACT Christian Coumin

À partir de 18h30, petite restauration sur place.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Opéra pour sèche-cheveux se veut léger et profond, bien huilé mais grinçant quand même, limpide quoique troublant, intellectuel et parfois primitis… cirque

