OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX LE MOULIN Roques

OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX

LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Venez assister à cet opéra bien huilé mais grinçant quand même, limpide quoique troublant…

Il vous fera repenser vos certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes, comprendre votre solitude, calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude, calculer la longitude et reprendre vos études. À travers une manipulation significative d’objets insignifiants et un théâtre hormonal, la compagnie Blizzard Concept nous offre à investir son monde où plus aucun objet n’est sous utilisé.

Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque et de l’exploit, et la magie intervient lorsque le rationnel s’essouffle.

De Antoine Terrieux et Julien Mandier

Avec Julien Mandier ou Cochise le Berre et Jérémie Chevalier

Création lumière Margot Falletty

Technique Bambou Monnet ou Lola Bréard

Régie lumière Margot Falletty ou Marylou Bateau

Production diffusion Baron production Jordan Enard

Production administration Alice Savatier

Regard extérieur Sylvain Cousin

Suivi artistique dans le cadre du Studio-PACT Christian Coumin .

LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie accueil-culture@mairie-roques.fr

English :

Come and see this well-oiled, yet gritty opera, clear yet disturbing…

German :

Erleben Sie diese gut geölte, aber dennoch knirschende Oper, die klar und doch beunruhigend ist…

Italiano :

Venite a vedere quest’opera ben oliata ma grintosa, chiara ma inquietante…

Espanol :

Venga a ver esta ópera bien engrasada pero descarnada, clara pero inquietante…

L’événement OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX Roques a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE