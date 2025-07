Opéra promenade « La flûte enchantée » Bourguignon-lès-Morey

Opéra promenade « La flûte enchantée » Bourguignon-lès-Morey mercredi 27 août 2025.

Opéra promenade « La flûte enchantée »

Bourguignon-lès-Morey Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-08-27 19:15:00

fin : 2025-08-27

2025-08-27

La Flûte enchantée, de Mozart, propulse l’ensemble Virêvolte, dans la féérie d’un conte fantastique accessible à tous.

Le Prince Tamino et la belle Pamina affrontent les forces obscures du tyran Sarastro et les frasques de la Reine de la Nuit.

Rendez-vous à 19h15, au virage de la rue de la Roche et de la rue Dessus de Rigaud.

Places limitées. Réservation obligatoire.

Pour les personnes extérieures au village, les réservations se font 8 jours avant auprès du Théâtre Edwige Feuillère.

Pour les habitants du village, informations et réservation à la Mairie de Bourguignon .

Tarif: 14€ plein tarif 8€ pour les moins de 25 ans, gratuit pour les moins de 10 ans.

Prévoir des chaussures de marche. Reporté au lendemain en cas de mauvais temps. .

Bourguignon-lès-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66

