Opéra promenade La Flute enchantée par l’ensemble Virêvolte Germaine Germaine

Opéra promenade La Flute enchantée par l’ensemble Virêvolte Lundi 14 juillet, 20h30 Germaine Marne

Tarif plein : 15 €, tarif réduit (de 10 à 18 ans) : 8 €, gratuit pour les moins de 10 ans

Début : 2025-07-14T20:30:00 – 2025-07-14T23:00:00

Fin : 2025-07-14T20:30:00 – 2025-07-14T23:00:00

Cet été, champs, villages et pâturages du Grand Est seront enchantés par la musique de Mozart.

Petits et grands, connaisseurs et novices, venez succomber aux charmes d’une flûte magique qui nous invite, encore et toujours, à nous émerveiller de l’opéra.

Cet Opéra Promenade vous propose de suivre 15 artistes à travers les rues et les paysages de votre village. Ils vous chanteront, en français, l’histoire de Tamino et Pamina, poursuivis par le grand Sarastro et la fameuse Reine de la Nuit.

Chaussures confortables conseillées pour une promenade musicale dans les meilleures conditions. Report au lendemain soir en cas de pluie.

Plus d’infos et réservation : https://ensemblevirevolte.com/la-flute-enchantee/

Germaine 51160 Germaine Germaine 51160 Marne Grand Est

©Vincent Arbelet / Virêvolte