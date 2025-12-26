Opéra revisité Hamlet Ault

Opéra revisité Hamlet

Rue du Moulin Ault Somme

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

2026-04-12

5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire

Tel un laboratoire d’exploration lyrique, la Clef des Chants œuvre pour la diffusion de l’art lyrique sous toutes ses formes sur l’ensemble des Hauts-de-France. Du baroque au contemporain, en passant par la comédie musicale, le cabaret ou encore l’opéra de rue, l’association propose des spectacles reflétant la diversité et la vitalité de l’art lyrique d’aujourd’hui à travers l’offre d’œuvres de répertoire et de projets hybrides convoquant la voix sur des territoires esthétiques et des espaces de représentation inédits.

Hamlet… D’après les œuvres de William Shakespeare, Henry Purcell, Georg Friedrich Haendel … mais aussi The Rolling Stones et The Beatles…

Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark . Le roi, père d’Hamlet, est mort. L’oncle d’Hamlet Claudius lui succède, et, moins de 2 mois après, épouse Gertrude, sa veuve. Le spectre du roi défunt apparaît une nuit à Hamlet pour lui révéler qu’il a été empoisonné par Claudius, et le pousse à le venger. Cette vengeance ménera Hamlet à la folie et entraînera le Danemark dans une tragédie…

L’adaptation d’Edouard Signolet, metteur en scène, met en exergue la folie vengeresse d’Hamlet, amplifiée par les choix musicaux aux accents Rock ! Cet opéra-cabaret tragique d’un genre nouveau, mêle l’opéra baroque, rock et pop, et offre une plongée inédite dans la tragédie la plus célèbre de Shakespeare.

Quatre instruments dialoguent durant l’ensemble du spectacle, guitare électrique, clarinette, clarinette basse et percussions, créant une impression d’orchestre ambulant qui permet un voyage complet et enivrant du baroque à la pop. Les musicalités de toutes époques et de tous styles vont se croiser Purcell, Haendel, Lady Gaga et The Rolling Stones sont convoqués pour un tour de chant enivrant et pour retracer cette tragédie familiale. Un événement lyrique inédit à ne manquer sous aucun prétexte. Durée 1 h

Buvette sur place

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

English :

5? Free for children under 16. Reservations required

As a laboratory for lyrical exploration, La Clef des Chants works to disseminate lyrical art in all its forms throughout the Hauts-de-France region. From baroque to contemporary, via musical comedy, cabaret and street opera, the association offers performances that reflect the diversity and vitality of today?s lyric art, through repertory works and hybrid projects that take the voice into new aesthetic territories and performance spaces.

Hamlet? Based on works by William Shakespeare, Henry Purcell, Georg Friedrich Haendel? but also The Rolling Stones and The Beatles…

There is something rotten in the kingdom of Denmark . The king, Hamlet?s father, is dead. Hamlet?s uncle Claudius succeeds him and, less than 2 months later, marries his widow Gertrude. One night, the specter of the dead king appears to Hamlet, revealing that he has been poisoned by Claudius, and urges him to take revenge. This vengeance will drive Hamlet to madness and plunge Denmark into tragedy…

Stage director Edouard Signolet?s adaptation brings Hamlet?s vengeful madness to the fore, amplified by his rock-influenced musical choices! This new kind of tragic opera-cabaret blends baroque opera, rock and pop, offering an unprecedented immersion in Shakespeare?s most famous tragedy.

Four instruments electric guitar, clarinet, bass clarinet and percussion interact throughout the show, creating the impression of a travelling orchestra that takes us on an exhilarating journey from baroque to pop. Musicalities from all eras and styles come together: Purcell, Handel, Lady Gaga and The Rolling Stones are summoned for an intoxicating singing tour and to retrace this family tragedy. A lyrical event not to be missed. Duration ? 1 h

Refreshment bar on site

