Une musique lumineuse, aux lignes pures et élégantes, traverse les siècles avec une évidence intemporelle.

Le classicisme n’est pas seulement un style c’est une quête de clarté et d’équilibre, un langage universel qui parle à tous. Dans son Concerto pour violon n°3, Mozart déploie une grâce où chaque note semble chanter. Plus d’un siècle plus tard, Prokofiev rend hommage à cet héritage dans sa symphonie dite Classique où l’esprit de Haydn dialogue avec une modernité subtile. À seulement 19 ans, Schubert compose sa cinquième symphonie avec une fraîcheur et une spontanéité, orchestrée à la manière de Mozart . Peut-être, ce jeune maître d’école avait-il

compris que la musique, elle aussi, pouvait toucher l’âme par une simplicité absolue.

Dans le cadre de la saison Unanimes !, initiative de l’Association Française des Orchestres

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle

Durée 1h45, entracte inclus .

