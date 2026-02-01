Opéra sur écran Elixir d’Amour Micro-Folie Le Pouliguen

Opéra sur écran Elixir d’Amour

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Projection de Elixir d’Amour par l’opéra de Rennes. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Opéra sur écran Elixir d’Amour Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-29 par ADT44