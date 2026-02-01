Opéra sur écran Elixir d’Amour Micro-Folie Le Pouliguen
Opéra sur écran Elixir d’Amour Micro-Folie Le Pouliguen vendredi 20 février 2026.
Opéra sur écran Elixir d’Amour
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Projection de Elixir d’Amour par l’opéra de Rennes. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Opéra sur écran Elixir d’Amour Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-29 par ADT44