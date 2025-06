Opéra sur écran(s) : La Flûte enchantée – Musée de Bretagne Rennes 18 juin 2025

Opéra sur écran(s) : La Flûte enchantée Musée de Bretagne Rennes Mercredi 18 juin, 20h00 Gratuit dans la limite des places disponibles.

Événement des Champs Libres

L’ultime opéra de Mozart n’a pas été présenté à Rennes depuis 1999 ! 25 ans plus tard, aux côtés du Chœur de chambre Mélisme(s), une distribution prometteuse s’empare de ce conte merveilleux, portée par le chef d’orchestre Nicolas Ellis et le metteur en scène Mathieu Bauer.

Début : 2025-06-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-18T23:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine