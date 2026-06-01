Opéra sur écrans Robinson Crusoé Beaucouzé
Opéra sur écrans Robinson Crusoé Beaucouzé jeudi 18 juin 2026.
Beaucouzé
Opéra sur écrans Robinson Crusoé
Place du Ralliement Beaucouzé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18 22:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Angers Nantes Opéra vous fait découvrir gratuitement sur écran un opéra de Jacques Offenbach Robinson Crusoé. .
Place du Ralliement Beaucouzé 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 16 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Opéra sur écrans Robinson Crusoé Beaucouzé a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Angers