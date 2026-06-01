Beaucouzé

Opéra sur écrans Robinson Crusoé

Place du Ralliement Beaucouzé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Angers Nantes Opéra vous fait découvrir gratuitement sur écran un opéra de Jacques Offenbach Robinson Crusoé. .

Place du Ralliement Beaucouzé 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 16 40

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English :

L’événement Opéra sur écrans Robinson Crusoé Beaucouzé a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Angers