Opéra sur Grand Ecran Un Bal Masqué Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-09
Le gouverneur de Boston se prépare à donner un bal
masqué et se réjouit de la présence d’Amélia, mariée à
son fidèle secrétaire. Une diseuse de bonne aventure lui annonce qu’il sera assassiné de la main d’un ami. Amélia, elle aussi a consulté la sorcière…
3h avec entracte. Mise en scène de Gilbert Deflo, musique de Giuseppe Verdi.
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Opéra sur Grand Ecran Un Bal Masqué
The Governor of Boston prepares for a masked ball
and is delighted by the presence of Amélia, married to
his faithful secretary. A fortune-teller tells him that he will be murdered by the hand of a friend. Amélia, too, has consulted the witch…
