Opéra sur Grand Ecran Un Bal Masqué Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Opéra sur Grand Ecran Un Bal Masqué

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Le gouverneur de Boston se prépare à donner un bal

masqué et se réjouit de la présence d’Amélia, mariée à

son fidèle secrétaire. Une diseuse de bonne aventure lui annonce qu’il sera assassiné de la main d’un ami. Amélia, elle aussi a consulté la sorcière…

3h avec entracte. Mise en scène de Gilbert Deflo, musique de Giuseppe Verdi.

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Opéra sur Grand Ecran Un Bal Masqué

The Governor of Boston prepares for a masked ball

and is delighted by the presence of Amélia, married to

his faithful secretary. A fortune-teller tells him that he will be murdered by the hand of a friend. Amélia, too, has consulted the witch…

L’événement Opéra sur Grand Ecran Un Bal Masqué Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI LAS