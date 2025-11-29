Opéra Swing Yzeurespace Yzeure

Opéra Swing

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

2025-11-29

Spectacle musical “Opéra Swing” au profit du Téléthon et de la lutte contre la mucoviscidose.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 29 66 00 contact@rotarymoulinsyzeure.org

English :

Opéra Swing? musical show in aid of the Telethon and the fight against cystic fibrosis.

German :

Musikalische Aufführung Opéra Swing zugunsten des Telethon und des Kampfes gegen Mukoviszidose.

Italiano :

Spettacolo musicale Opéra Swing? a favore di Telethon e della lotta contro la fibrosi cistica.

Espanol :

Espectáculo musical Opéra Swing? a beneficio del Teletón y de la lucha contra la fibrosis quística.

