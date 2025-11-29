Opéra Swing Yzeurespace Yzeure
Opéra Swing Yzeurespace Yzeure samedi 29 novembre 2025.
Opéra Swing
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
2025-11-29
Spectacle musical “Opéra Swing” au profit du Téléthon et de la lutte contre la mucoviscidose.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 29 66 00 contact@rotarymoulinsyzeure.org
English :
Opéra Swing? musical show in aid of the Telethon and the fight against cystic fibrosis.
German :
Musikalische Aufführung Opéra Swing zugunsten des Telethon und des Kampfes gegen Mukoviszidose.
Italiano :
Spettacolo musicale Opéra Swing? a favore di Telethon e della lotta contro la fibrosi cistica.
Espanol :
Espectáculo musical Opéra Swing? a beneficio del Teletón y de la lucha contra la fibrosis quística.
L’événement Opéra Swing Yzeure a été mis à jour le 2025-10-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région