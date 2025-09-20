Opéra-Théâtre Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Construit entre 1891 et 1894, ce théâtre avec scène à l’italienne a été décoré avec talent par des artistes de renom. En 2013, la restauration intérieure a permis de retrouver tout le faste des décors d’origine. Découverte des sculptures, des staffs et des peintures murales caractéristiques des courants artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473986500 http://www.clermont-fd.com Dès 1850, il fut question de remplacer la vieille salle située au sud de la place de la Victoire par un théâtre plus vaste et plus digne de sa fonction. La décision est prise d’aménager le bâtiment de l’ancienne halle aux toiles, construit entre 1815 et 1820. Le projet est confié à l’architecte Jean-Joseph Teillard. Gourgouillon est chargé des sculptures et Jules Toulot des scènes peintes. L’inauguration eut lieu en 1894, mais la décoration du foyer ne fut réalisée qu’en 1901. Teillard adopta le parti du théâtre à l’italienne : façade avec porche et loggia ouvrant sur un vaste vestibule surmonté du foyer ; salle à balcons en fer à cheval répartis en classes ; scène à l’italienne avec coulisses, dessous et cintres. Du vestibule partent plusieurs escaliers, chacun desservant un niveau différent.

