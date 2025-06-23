Opéra Tosca Amiens
Opéra Tosca Amiens jeudi 26 mars 2026.
Opéra Tosca
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Giacomo Puccini | Florent Siaud | Alexandra Cravero | Les Frivolités Parisiennes
L’art, l’amour, la politique — et la musique
Passion, religion, talent et complots s’entremêlent avec force et modernité dans ce drame mythique populaire et bouleversant d’intensité : plus de 120 ans après sa création, Tosca demeure un grand chef-d’œuvre magnétique. Cet opéra rutilant jette ses protagonistes incandescents dans une arène où s’entredéchire le trio interprété par Axelle Fanyo, Christian Helmer et Joël Montero, soit la cantatrice Tosca, le chef de la police Scarpia et le peintre Mario. Dans la fosse d’orchestre, un ensemble de quinze musiciens des Frivolités Parisiennes (déjà venus avec Normandy, Coup de Roulis, Cole Porter in Paris) met en valeur les trésors d’une partition dans une théâtralité tendue. Quant à Tosca, peinte parfois en diva capricieuse, n’est-elle pas une courageuse incarnation de l’artiste amoureuse ? Laissez-vous séduire!
TARIF 4 · 8 À 45€
DURÉE · 1H30
RÉSERVATION ADHÉRENTS
JEUDI 5 JUIN
RÉSERVATION PUBLIC
MARDI 2 SEPTEMBRE
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
English :
Giacomo Puccini | Florent Siaud | Alexandra Cravero | Les Frivolités Parisiennes
Art, love, politics ? and music
Passion, religion, talent and conspiracy intertwine with force and modernity in this popular and movingly intense mythical drama: more than 120 years after its premiere, Tosca remains a great and magnetic masterpiece. This gleaming opera throws its incandescent protagonists into an arena where the trio played by Axelle Fanyo, Christian Helmer and Joël Montero singer Tosca, police chief Scarpia and painter Mario tear each other apart. In the orchestra pit, an ensemble of fifteen musicians from Les Frivolités Parisiennes (who have already performed with Normandy, Coup de Roulis and Cole Porter in Paris) highlight the treasures of a score with a taut theatricality. As for Tosca, sometimes portrayed as a capricious diva, is she not a courageous incarnation of the artist in love? Let yourself be seduced!
RATE 4 8 TO 45?
DURATION 1H30
RESERVATION MEMBERS
THURSDAY JUNE 5
RESERVATION PUBLIC
TUESDAY, SEPTEMBER 2
German :
Giacomo Puccini | Florent Siaud | Alexandra Cravero | Les Frivolités Parisiennes
Kunst, Liebe, Politik ? und Musik
Leidenschaft, Religion, Talent und Verschwörungen vermischen sich mit Kraft und Modernität in diesem mythischen, populären und überwältigenden Drama: Mehr als 120 Jahre nach seiner Uraufführung ist Tosca immer noch ein großes, magnetisches Meisterwerk. Diese glanzvolle Oper wirft ihre glühenden Protagonisten in eine Arena, in der sich das Trio Axelle Fanyo, Christian Helmer und Joël Montero gegenseitig zerfleischen: die Sängerin Tosca, der Polizeichef Scarpia und der Maler Mario. Im Orchestergraben bringt ein fünfzehnköpfiges Ensemble der Frivolités Parisiennes (die bereits mit Normandy, Coup de Roulis und Cole Porter in Paris aufgetreten sind) die Schätze der Partitur in einer spannungsgeladenen Theatralik zur Geltung. Was Tosca betrifft, die manchmal als launische Diva dargestellt wird, ist sie nicht eine mutige Verkörperung der liebenden Künstlerin? Lassen Sie sich verführen!
TARIF 4 8 BIS 45?
DAUER 1 STUNDE 30 MINUTEN
RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER
DONNERSTAG, 5. JUNI
RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT
DIENSTAG, 2. SEPTEMBER
Italiano :
Giacomo Puccini | Florent Siaud | Alexandra Cravero | Les Frivolités Parisiennes
Arte, amore, politica e musica
Passione, religione, talento e cospirazione si intrecciano con forza e modernità in questo dramma mitico popolare e di grande intensità: a più di 120 anni dalla prima, Tosca rimane un grande e magnetico capolavoro. Quest’opera scintillante getta i suoi incandescenti protagonisti in un’arena dove il trio interpretato da Axelle Fanyo, Christian Helmer e Joël Montero la cantante Tosca, il capo della polizia Scarpia e il pittore Mario si dilaniano a vicenda. Nella buca dell’orchestra, un ensemble di quindici musicisti de Les Frivolités Parisiennes (già presenti con Normandy, Coup de Roulis e Cole Porter a Parigi) esalta i tesori di una partitura dalla teatralità tesa. Quanto a Tosca, talvolta rappresentata come una diva capricciosa, non è forse una coraggiosa incarnazione dell’artista innamorata? Lasciatevi sedurre!
PREZZO 4 DA 8 A 45 ANNI?
DURATA 1H30
PRENOTAZIONE MEMBRI
GIOVEDÌ 5 GIUGNO
PRENOTAZIONE PUBBLICO
MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
Espanol :
Giacomo Puccini | Florent Siaud | Alexandra Cravero | Les Frivolités Parisiennes
Arte, amor, política y música
Pasión, religión, talento y conspiración se entrelazan con fuerza y modernidad en este drama mítico popular y conmovedoramente intenso: más de 120 años después de su estreno, Tosca sigue siendo una gran y magnética obra maestra. Esta ópera resplandeciente lanza a sus incandescentes protagonistas a una arena donde el trío interpretado por Axelle Fanyo, Christian Helmer y Joël Montero -la cantante Tosca, el jefe de policía Scarpia y el pintor Mario- se destrozan mutuamente. En el foso de la orquesta, un conjunto de quince músicos de Les Frivolités Parisiennes (que ya han actuado con Normandía, Coup de Roulis y Cole Porter en París) saca a relucir los tesoros de una partitura de una teatralidad tensa. En cuanto a Tosca, a veces representada como una diva caprichosa, ¿no es acaso una valiente encarnación de la artista enamorada? Déjese seducir
PRECIO 4 DE 8 A 45?
DURACIÓN 1H30
RESERVA MIEMBROS
JUEVES 5 DE JUNIO
RESERVA PÚBLICO
MARTES 2 DE SEPTIEMBRE
