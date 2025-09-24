Opéra Tosca Micro-Folie Civray
Opéra Tosca Micro-Folie Civray mercredi 24 septembre 2025.
Opéra Tosca
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Retransmission de l’opéra Tosca une immersion intense dans le chef-d’œuvre de Puccini. Sur inscription. .
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
English : Opéra Tosca
German : Opéra Tosca
Italiano :
Espanol : Opéra Tosca
L’événement Opéra Tosca Civray a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou