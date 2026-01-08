Opéra Tosca de Puccini Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot

Opéra Tosca de Puccini

Micro-Folie 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

La metteuse en scène Silvia Paoli signe un spectacle d’une froide beauté et d’une magnifique épure. Avec pour toile de fond la traque des républicains dans la Rome des années 1800, Puccini offre à ce drame une musique sensuelle et charnelle mais aiguisée comme un poignard.

Sur réservation.

Micro-Folie 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56 microfolie@ville-ste-livrade47.fr

English : Opéra Tosca de Puccini

Director Silvia Paoli has created a production of cold beauty and magnificent purity. Set against the backdrop of the Republican hunt in Rome in the 1800s, Puccini’s music is sensual and carnal, but as sharp as a dagger.

Reservations required.

