Opéra Tosca

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Opéra Tosca

Opéra en 3 actes Tosca de Giacomo Puccini. A 20h. Durée 2h04. Sur réservation 02 38 07 03 76 .

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opera Tosca

L’événement Opéra Tosca Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-01-26 par OT GATINAIS SUD