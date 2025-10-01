OPÉRA TOSCA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins
OPÉRA TOSCA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mercredi 1 octobre 2025.
OPÉRA TOSCA
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Diffusion de l’opéra en direct du Royal Opéra House de Londres.
Synopsis
Dans une Rome ravagée par la guerre, Floria Tosca et Mario Cavaradossi vivent l’un pour l’autre, et pour leur art.
Mais lorsque Cavaradossi vient en aide à un prisonnier en fuite, les amants se font un ennemi mortel en la personne du baron Scarpia, chef de la police.
À la merci des désirs malsains de Scarpia, Tosca doit se soumettre à un odieux marchandage coucher avec l’homme qu’elle hait afin de sauver l’homme qu’elle aime.
Parviendra-t-elle à s’en sortir ?
Distribution prestigieuse avec la soprano Anna Netrebko dans le rôle de Tosca, le ténor Freddie De Tommaso dans celui de Cavaradossi, et le baryton-basse Gerald Finley dans le rôle de Scarpia, sous la houlette du directeur musical du Royal Opera Jakub Hrůša qui dirige sa première nouvelle production à ce poste.
Une Rome alternative et moderne sert de toile de fond à la nouvelle production incontournable et passionnante, par Oliver Mear, de l’œuvre haletante de Puccini.
Floria Tosca ANNA NETREBKO
Mario Cavaradossi FREDDIE DE TOMMASO
Baron Scarpia GERALD FINLEY
Spoletta CARLO BOSI
Cesare Angelotti OSSIAN HUSKINSON
Sacristan ALESSANDRO CORBELLI
Sciarrone SIPHE KWANI
Direction artistique Musique GIACOMO PUCCINI
Chef d’orchestre JAKUB HRŮŠA
Réalisateur OLIVER MEARS
Scénographe SIMON LIMA HOLDSWORTH
Costumier ILONA KARAS
Concepteur Lumière FABIANA PICCIOLI
Directrice du Mouvement ANNA MORRISSEY
Chanté en Italien avec sous-titres .
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire
