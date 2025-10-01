OPÉRA TOSCA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

OPÉRA TOSCA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mercredi 1 octobre 2025.

OPÉRA TOSCA

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 19:45:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Diffusion de l’opéra en direct du Royal Opéra House de Londres.

Synopsis

Dans une Rome ravagée par la guerre, Floria Tosca et Mario Cavaradossi vivent l’un pour l’autre, et pour leur art.

Mais lorsque Cavaradossi vient en aide à un prisonnier en fuite, les amants se font un ennemi mortel en la personne du baron Scarpia, chef de la police.

À la merci des désirs malsains de Scarpia, Tosca doit se soumettre à un odieux marchandage coucher avec l’homme qu’elle hait afin de sauver l’homme qu’elle aime.

Parviendra-t-elle à s’en sortir ?

Distribution prestigieuse avec la soprano Anna Netrebko dans le rôle de Tosca, le ténor Freddie De Tommaso dans celui de Cavaradossi, et le baryton-basse Gerald Finley dans le rôle de Scarpia, sous la houlette du directeur musical du Royal Opera Jakub Hrůša qui dirige sa première nouvelle production à ce poste.

Une Rome alternative et moderne sert de toile de fond à la nouvelle production incontournable et passionnante, par Oliver Mear, de l’œuvre haletante de Puccini.



Billetterie en ligne ICI>>>



Floria Tosca ANNA NETREBKO

Mario Cavaradossi FREDDIE DE TOMMASO

Baron Scarpia GERALD FINLEY

Spoletta CARLO BOSI

Cesare Angelotti OSSIAN HUSKINSON

Sacristan ALESSANDRO CORBELLI

Sciarrone SIPHE KWANI

Direction artistique Musique GIACOMO PUCCINI

Chef d’orchestre JAKUB HRŮŠA

Réalisateur OLIVER MEARS

Scénographe SIMON LIMA HOLDSWORTH

Costumier ILONA KARAS

Concepteur Lumière FABIANA PICCIOLI

Directrice du Mouvement ANNA MORRISSEY

Chanté en Italien avec sous-titres .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement OPÉRA TOSCA Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin