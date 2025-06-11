Opéra Tristan et Isolde Salle François Mitterrand Villeréal

Opéra Tristan et Isolde

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York de l’opéra de Wagner, Tristan et Isolde.

Durée 6h12

Opéra en trois actes présenté en allemand sous-titré en français (2 entractes).

Wagner a revisité la légende de Tristan pour en faire un drame musical exaltant de romantisme. L’électrisante soprano Lise Davidsen saisit le rôle suprême de la princesse Isolde dans une nouvelle mise en scène signée Yuval Sharon, salué par le New York Times comme le metteur en scène d’opéra le plus visionnaire de sa génération .

Synopsis Tristan et Isolde sont épris l’un de l’autre. Or, Isolde doit épouser le roi de Cornouailles. Pensant boire une potion mortelle, ils avalent en réalité un puissant philtre d’amour concocté par Brangäne et qui attise la flamme déjà vive de leur passion.

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com

English : Opéra Tristan et Isolde

As part of its cultural program, the Mairie de Villeréal invites you to enjoy a giant-screen retransmission of Wagner’s opera Tristan and Isolde, live from the Met in New York.

Running time: 6h12

Opera in three acts presented in German with French subtitles (2 intermissions).

German : Opéra Tristan et Isolde

Im Rahmen seines Kulturprogramms bietet Ihnen das Rathaus von Villeréal die Übertragung von Wagners Oper Tristan und Isolde auf Großleinwand und direkt aus der Met in New York an.

Dauer: 6 Stunden und 12 Minuten

Oper in drei Akten, präsentiert in Deutsch mit französischen Untertiteln (2 Pausen).

Italiano :

Nell’ambito del suo programma culturale, il municipio di Villeréal offre una trasmissione su schermo gigante dell’opera Tristano e Isotta di Wagner in diretta dal Met di New York.

Durata: 6 ore e 12 minuti

Opera in tre atti presentata in tedesco con sottotitoli in francese (2 intervalli).

Espanol : Opéra Tristan et Isolde

En el marco de su programa cultural, el ayuntamiento de Villeréal ofrece una retransmisión en directo en pantalla gigante de la ópera de Wagner Tristán e Isolda desde el Met de Nueva York.

Duración: 6 h 12 min

Ópera en tres actos presentada en alemán con subtítulos en francés (2 intermedios).

