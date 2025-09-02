Opéranimaux La Forgerie, Wassy Wassy

Opéranimaux Samedi 21 mars 2026, 09h30, 11h00 La Forgerie, Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T09:30:00 – 2026-03-21T10:30:00

Fin : 2026-03-21T11:00:00 – 2026-03-21T12:00:00

Quand trois enfants refusent d’aller au lit, ils s’inventent des histoires et des animaux pour s’endormir debout : chat, moutons, dauphin, canard, oiseaux, corbeau, renard, dinosaure… et même une mouche ! Ce bestiaire prend vie en musique, avec une soprano, un baryton et un pianiste, accompagnés d’un improvisateur. Ensemble, ils transforment cette fantaisie en un moment lyrique et joyeux qui ravira enfants et adultes.

Durée : 40 minutes

Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l'instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d'abriter également les jeux sportifs ou l'éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d'un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d'être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Un spectacle musical et ludique pour les 0-6 ans où animaux et voix lyriques emmènent petits et grands dans une fantaisie opératique. Saison Culturelle