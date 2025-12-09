Opéranimaux Wassy

Opéranimaux

La forgerie,Wassy Wassy Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Quand trois enfants refusent d’aller au lit, ils s’inventent des histoires et des animaux pour s’endormir debout chat, moutons, dauphin, canard, oiseaux, corbeau, renard, dinosaure… et même une mouche ! Ce bestiaire prend vie en musique, avec une soprano, un baryton et un pianiste, accompagnés d’un improvisateur. Ensemble, ils transforment cette fantaisie en un moment lyrique et joyeux qui ravira enfants et adultes.

Durée 40 minutes .

