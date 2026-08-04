Informations pratiques

Vibraye

OPERAPIÉCÉ OPUS 2 (OPÉRAPPELLE-TOI)

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Nomination Trophée 2026 spectacle musical

Après le succès d’OPÉRAPIÉCÉ, découvrez l’OPUS 2, par les mêmes autrices !

Cette fois-ci, ce sont des airs signés Bach, Gotainer, Chopin, Polnareff, Mozart, Legrand, Lully, Biolay, Wagner et tant d’autres opérassemblés dans la même partition, qui s’entremêlent et tournoient dans le vaste dédale du souvenir.

Comme dans le premier opus, les chanteuses inventent des paroles que leur inspirent les thèmes classiques, pour donner aux airs connus un nouveau rôle à jouer et cette fois, plus particulièrement, pour faire ressurgir des éclats de vie.

L’accordéon, véritable orchestre à bretelles, ajoute une touche de nostalgie.

Une Opéralchimie de la mémoire où rire et émotion se télescopent et se surprennent inlassablement. Une nouvelle fois, classique et variété fusent à pleins tubes !

De et avec Aurore Bouston et Marion Lépine

Mise en scène William Mesguich

Direction musicale Louis Dunoyer

Accordéon Jonas Vozbutas .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

2026 Musical Theater Award Nomination

L’événement OPERAPIÉCÉ OPUS 2 (OPÉRAPPELLE-TOI) Vibraye a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Vibraye