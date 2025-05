OPÉRATION « 10 JOURS SANS ÉCRANS » – Larra, 21 mai 2025 07:00, Larra.

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

La Médiathèque de Larra vous donne rendez-vous pour un après-midi spécial

Au programme

Lectures Kamishibaï ;

Jeux en extérieur ;

Puzzle géant ;

Et bien plus encore ! 0 .

MÉDIATHÈQUE

Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 mediatheque@larra.fr

English :

The Médiathèque de Larra invites you to a special afternoon

German :

Die Mediathek von Larra lädt Sie zu einem besonderen Nachmittag ein

Italiano :

La Mediateca Larra vi invita a un pomeriggio speciale:

Espanol :

La Mediateca Larra le invita a una tarde especial:

