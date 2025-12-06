Operation bottes et hottes de Noël Châlus
samedi 6 décembre 2025.
Châlus Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-25
2025-12-06
Grande tombola chez les commerçants du 6 au 25 décembre ! Plus de 4 000 € de lots à gagner, avec au moins un gagnant dans chaque boutique participante. Jeu gratuit chez les commerçants d’Ouest Limousin et Monts de Châlus. Le tirage au sort aura lieu le 29 décembre — faites vos achats locaux et tentez votre chance ! .
Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88
