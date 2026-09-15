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AGENDA · Royan

Opération bouchons de liège Parking du Marché Central Royan

mercredi 14 octobre 2026 · Parking du Marché Central · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parking du Marché Central
Adresse
72 rue Pierre Loti
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Opération bouchons de liège

Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 09:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Ce matin, l’association Échomer vous sensibilise au recyclage et à la collecte des bouchons de liège. Profitez-en pour trier vos bouchons et les apporter au marché.
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Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24  marcheroyan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This morning, the %C9chomer association is raising awareness about recycling and %E0 the collection of corks. Take this opportunity to sort your corks and bring them to the market.

L’événement Opération bouchons de liège Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan

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