Opération bouchons de liège Parking du Marché Central Royan
mercredi 14 octobre 2026 · Parking du Marché Central · Royan
Informations pratiques
Royan
Opération bouchons de liège
Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 09:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Ce matin, l’association Échomer vous sensibilise au recyclage et à la collecte des bouchons de liège. Profitez-en pour trier vos bouchons et les apporter au marché.
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Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com
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English :
This morning, the %C9chomer association is raising awareness about recycling and %E0 the collection of corks. Take this opportunity to sort your corks and bring them to the market.
L’événement Opération bouchons de liège Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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