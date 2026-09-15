Opération bouchons de liège Parking du Marché Central Royan

Informations pratiques

Royan

Opération bouchons de liège

Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 09:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Ce matin, l’association Échomer vous sensibilise au recyclage et à la collecte des bouchons de liège. Profitez-en pour trier vos bouchons et les apporter au marché.

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Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com

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English :

This morning, the %C9chomer association is raising awareness about recycling and %E0 the collection of corks. Take this opportunity to sort your corks and bring them to the market.

L’événement Opération bouchons de liège Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan