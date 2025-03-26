OPERATION BRETZEL – LA CABANE Toulouse

OPERATION BRETZEL Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

En 1993, Oldelaf et Arnaud Joyet, aujourd’hui vedettes reconnues du monde de l’intermittence, n’étaient encore que deux étudiants paumés en colocation.Ils tombent un soir à la TV sur un reportage sur Serge et Beate Klarsfeld, le couple qui a débusqué et traîné devant la justice les nazis Eichmann et Barbie, au péril de leur propre vie.C’est le déclic.Ils décident de reprendre le flambeau, même si ça brûle.Cette aventure les mènera en chanson et en bonne humeur de la bibliothèque du Perreux-sur-Marne à Bogota, en passant par la forêt de Rambouillet ou un bowling, et sertira leur amitié du sceau le plus noble : être Traqueurs de Nazis.Contact PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31