Opération Brioches Différents lieux de la ville Salon-de-Provence

Du 06/10 au 12/10/2025 tous les jours de 8h à 18h. Différents lieux de la ville Cours du centre ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, L’association les Papillons Blancs de Salon participe à l’Opération Brioches. Il s’agit de proposer l’achat de brioches à la population et ainsi permettre à notre Association de récolter des fonds.

Nous avons besoin de moyens supplémentaires pour améliorer les conditions de vie des personnes accueillies dans les établissements de notre Association et créer de nouvelles activités de loisirs, culturelles et sportives pour les personnes en situation de handicap et des actions familiales.

Nous devons, ensemble, faire que cette opération soit une réussite. Nous comptons sur votre participation. .

Différents lieux de la ville Cours du centre ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 06 10 papillonsblancsdesalon@yahoo.com

English :

Every year, the Papillons Blancs de Salon association takes part in Opération Brioches. The aim is to offer the public the chance to buy brioches, thus enabling our Association to raise funds.

German :

Wie jedes Jahr nimmt der Verein Papillons Blancs de Salon an der « Opération Brioches » teil. Es geht darum, der Bevölkerung den Kauf von Brioches anzubieten und so unserem Verein die Möglichkeit zu geben, Geld zu sammeln.

Italiano :

Come ogni anno, l’associazione Papillons Blancs de Salon partecipa all’Operazione Brioches. L’idea è quella di offrire al pubblico la possibilità di acquistare brioches, permettendo così alla nostra associazione di raccogliere fondi.

Espanol :

Como cada año, la asociación Papillons Blancs de Salon participa en la Operación Brioches. La idea es ofrecer al público la posibilidad de comprar brioches, permitiendo así a nuestra asociación recaudar fondos.

