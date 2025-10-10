OPÉRATION BRIOCHES UNAPEI34 X OT3M Montpellier

L’Office de Tourisme de Montpellier est partenaire de l’opération Brioches organisée par l’UNAPEI34 du 04 au 12 octobre 2025.

Elle accueillera une vente solidaire de brioches le vendredi 10 octobre à partir de 10h30

Action menée par des bénévoles, la recette est utilisée au profit des personnes en situation de handicap.

Elle accueillera une vente solidaire de brioches le vendredi 10 octobre à partir de 10h30 à l’accueil Place de la Comédie.

Une part est reversée à une association de lutte contre le cancer à l’occasion d’Octobre Rose.

Vous pouvez commander vos brioches auprès des entreprises et communes partenaires puis dès le 04 octobre auprès des grandes surfaces, stands, marchés et établissements UNAPEI34. .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 54 29 77 association@unapei34.fr

English :

Montpellier Tourist Office is a partner of the Brioches operation organized by UNAPEI34 from October 04 to 12, 2025.

It will be hosting a bun sale on Friday October 10 from 10:30 a.m

Run by volunteers, the proceeds go to help people with disabilities.

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Montpellier ist Partner der Operation Brioches, die vom 04. bis 12. Oktober 2025 von der UNAPEI34 organisiert wird.

Es wird am Freitag, den 10. Oktober ab 10:30 Uhr einen solidarischen Verkauf von Brioches veranstalten

Die Aktion wird von Freiwilligen durchgeführt, der Erlös wird zugunsten von Menschen mit Behinderungen verwendet.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Montpellier è partner dell’operazione Brioches organizzata da UNAPEI34 dal 04 al 12 ottobre 2025.

Venerdì 10 ottobre, a partire dalle 10.30, si terrà una vendita di focacce

Gestita da volontari, il ricavato andrà a favore delle persone con disabilità.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Montpellier participa en la operación Brioches organizada por la UNAPEI34 del 04 al 12 de octubre de 2025.

Acogerá una venta de bollos el viernes 10 de octubre a partir de las 10h30

Dirigida por voluntarios, la recaudación se destinará a ayudar a las personas discapacitadas.

