Opération broyage de végétaux Marignane

Opération broyage de végétaux

Du mercredi 18 au samedi 21 février 2026 de 9h à 13h.

Du mercredi 18 au vendredi 20 février parking complexe sportif du Bolmon, chemin de l’Estéou.

Le samedi 21 février parking collège Emilie de Mirabeau, rue Lucien Servanty. Parking complexe sportif du Bolmon Parking collège Emilie de Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-18 09:00:00

fin : 2026-02-21 13:00:00

2026-02-18

La Ville de Marignane et la Métropole renouvellent l’opération broyage de végétaux . Venez avec vos branchages (jusqu’à 15cm de diamètre) et repartez avec votre broyat pour pailler vos sols.

C’est une vraie mine d’or pour votre jardin !

Parking complexe sportif du Bolmon Parking collège Emilie de Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur standardmairie@ville-marignane.fr

English :

The Ville de Marignane and the Métropole are renewing the operation broyage de végétaux . Come along with your branches (up to 15cm in diameter) and leave with your shredded material to mulch your soil.

It’s a real goldmine for your garden!

