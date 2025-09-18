Opération broyage de végétaux Rue de la Tresse Revigny-sur-Ornain

Opération broyage de végétaux Rue de la Tresse Revigny-sur-Ornain jeudi 18 septembre 2025.

Opération broyage de végétaux

Rue de la Tresse Déchetterie Revigny-sur-Ornain Meuse

Début : Vendredi Samedi 2025-09-18 14:30:00

fin : 2025-09-19 18:00:00

2025-09-18 2025-09-20

La Communauté de Communes du Pays de Revigny organise une opération de broyage des végétaux à la déchetterie à Revigny-sur-Ornain. Cette initiative vise à encourager la gestion responsable des déchets verts et à promouvoir la durabilité environnementale au sein de notre communauté.

Qu’est-ce que le broyage des végétaux ?

Le broyage des végétaux est une technique de traitement des déchets verts qui consiste à réduire en petits morceaux les branches, les feuilles et autres résidus de jardinage. Cette opération permet de réduire le volume des déchets, de faciliter leur transport, et surtout, de les recycler de manière écologique en produisant du compost de qualité.

Comment participer à l’opération de broyage des végétaux ?

Apportez vos déchets verts, tels que les branches, les feuilles, les tontes de gazon, etc. (Le diamètre ne devra pas dépasser 20cm.)

Les déchets seront ensuite acheminés vers notre broyeur spécialement conçu pour les végétaux.

Vous pourrez repartir avec du broyat de végétaux de qualité pour votre jardin ou votre composteur personnel.

Rue de la Tresse Déchetterie Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69

English :

The Communauté de Communes du Pays de Revigny is organizing a plant shredding operation at the waste disposal center in Revigny-sur-Ornain. This initiative aims to encourage responsible management of green waste and promote environmental sustainability within our community.

What is shredding?

Shredding is a green waste treatment technique that involves reducing branches, leaves and other garden residues to small pieces. This operation reduces the volume of waste, makes it easier to transport and, above all, recycles it in an environmentally-friendly way, producing high-quality compost.

How can I take part in the shredding operation?

Bring your green waste, such as branches, leaves, grass clippings, etc. (diameter must not exceed 20cm)

The waste will then be transported to our shredder specially designed for plants.

You’ll leave with quality shredded plant material for your garden or personal composter.

Free of charge.

German :

Die Communauté de Communes du Pays de Revigny organisiert eine Häckselaktion für Pflanzen am Wertstoffhof in Revigny-sur-Ornain. Diese Initiative soll den verantwortungsvollen Umgang mit Grünabfällen fördern und die ökologische Nachhaltigkeit in unserer Gemeinschaft unterstützen.

Was ist das Zerkleinern von Pflanzen?

Das Zerkleinern von Pflanzen ist eine Technik zur Behandlung von Grünabfällen, bei der Äste, Blätter und andere Gartenrückstände in kleine Stücke zerkleinert werden. Dieser Vorgang verringert das Abfallvolumen, erleichtert den Transport und ermöglicht vor allem eine umweltfreundliche Wiederverwertung durch die Herstellung von Qualitätskompost.

Wie kann ich an der Häckselaktion teilnehmen?

Bringen Sie Ihre Grünabfälle wie Äste, Blätter, Rasenschnitt usw. mit (der Durchmesser sollte 20 cm nicht überschreiten)

Die Abfälle werden dann zu unserem speziell für Pflanzen entwickelten Häcksler gebracht.

Sie können mit hochwertigem Pflanzenhäcksel für Ihren Garten oder Ihren persönlichen Komposter nach Hause gehen.

Kostenlos.

Italiano :

La Communauté de Communes du Pays de Revigny sta organizzando un’operazione di triturazione delle piante presso il centro di raccolta dei rifiuti di Revigny-sur-Ornain. Questa iniziativa mira a incoraggiare una gestione responsabile dei rifiuti verdi e a promuovere la sostenibilità ambientale all’interno della nostra comunità.

Che cos’è la triturazione?

La triturazione è una tecnica di trattamento dei rifiuti verdi che consiste nel ridurre in piccoli pezzi rami, foglie e altri rifiuti da giardino. In questo modo si riduce il volume dei rifiuti, se ne facilita il trasporto e, soprattutto, se ne consente il riciclaggio nel rispetto dell’ambiente, producendo compost di alta qualità.

Come partecipare all’operazione di triturazione?

Portate i vostri rifiuti verdi, come rami, foglie, erba tagliata, ecc. (il diametro non deve superare i 20 cm)

I rifiuti saranno poi trasportati nel nostro trituratore appositamente progettato per le piante.

Potrete così ottenere materiale vegetale triturato di qualità per il vostro giardino o per la vostra compostiera personale.

Gratuitamente.

Espanol :

La Communauté de Communes du Pays de Revigny organiza una operación de trituración de plantas en el centro de recogida de residuos de Revigny-sur-Ornain. Esta iniciativa pretende fomentar la gestión responsable de los residuos verdes y promover la sostenibilidad medioambiental en nuestra comunidad.

¿Qué es la trituración?

La trituración es una técnica de tratamiento de residuos verdes que consiste en reducir a trozos pequeños ramas, hojas y otros residuos de jardín. Esto reduce el volumen de los residuos, facilita su transporte y, sobre todo, permite reciclarlos de forma respetuosa con el medio ambiente mediante la producción de compost de alta calidad.

¿Cómo puede participar en la operación de trituración?

Traiga sus residuos verdes, como ramas, hojas, recortes de césped, etc. (el diámetro no debe superar los 20 cm)

Los residuos se transportarán a nuestra trituradora especialmente diseñada para plantas.

Podrá marcharse con materia vegetal triturada de calidad para su jardín o su compostador personal.

Gratuito.

L'événement Opération broyage de végétaux Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2025-09-02 par OT SUD MEUSE