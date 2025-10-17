Opération broyage des déchets verts Parking du Vélodrome Couëron

Opération broyage des déchets verts Parking du Vélodrome Couëron vendredi 17 octobre 2025.

Stand de broyage des végétaux animé par l’association Compostri.

Venez avec vos déchets verts (branchages, rameaux et tailles du jardin) et récupérez le broyat obtenu sur place.

Vous pourrez vous en servir pour votre composteur (comme apport de matière carboné) ou pour votre jardin (paillage).

Et profitez de nombreux conseils en matière de broyage et compostage.

Pensez bien à prendre des sacs ou contenants pour repartir avec le broyat.

Gratuit

Parking du Vélodrome 30 Rue Marcel de la Provote, 44220 Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire

