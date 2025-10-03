Opération bureaux ouverts pour Biblis en folie ! Bibliothèque Saint-Simon Paris

Opération bureaux ouverts pour Biblis en folie ! Bibliothèque Saint-Simon Paris vendredi 3 octobre 2025.

Veiller, choisir, commander, équiper, exemplariser, réparer… Des verbes d’action qui illustrent le métier des bibliothécaires au quotidien. Mais aussi animations et valorisations des collections…

Découvrez comment les livres arrivent dans votre bibliothèque !

La Bibliothèque Saint-Simon vous ouvre ses bureaux : le » circuit du document » n’aura plus de secrets pour vous !

Le samedi 04 octobre 2025

Le vendredi 03 octobre 2025

gratuit Tout public.

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

+33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr