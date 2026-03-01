Opération camomille Grozon
Opération camomille Grozon samedi 7 mars 2026.
Salle des fêtes Grozon Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14
Soirée théâtrale drôle et pleine de surprises, nouvelle comédie, présentée par La troupe Les Plâtres et Sel.
Pièce de Christian Rossignol. .
Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 64 09 47
