Opération camomille Grozon

Opération camomille

Salle des fêtes Grozon Jura

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14

Soirée théâtrale drôle et pleine de surprises, nouvelle comédie, présentée par La troupe Les Plâtres et Sel.

Pièce de Christian Rossignol. .

Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 64 09 47

