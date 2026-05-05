Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets » – Atelier réparation, Cugnaux Espace Mosaïque, place de la Libération 31270 Cugnaux, Cugnaux

Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets » – Atelier réparation Samedi 30 mai, 16h30 Cugnaux Espace Mosaïque, place de la Libération 31270 Cugnaux Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

Cugnaux Espace Mosaïque, place de la Libération 31270 Cugnaux 31270 Cugnaux, France Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol