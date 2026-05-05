Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation, Salle polyvalente, Pibrac

Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation Samedi 13 juin, 16h30 Salle polyvalente Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Salle polyvalente 6 Boulevard des écoles 31820 PIBRAC Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol