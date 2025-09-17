Opération Ciné Cool au cinéma L’Entr’Actes Vagney

Opération Ciné Cool au cinéma L’Entr’Actes Vagney mercredi 17 septembre 2025.

Opération Ciné Cool au cinéma L’Entr’Actes

2 Ruelle des Viaux Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-17

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-17

Ciné Cool, c’est une programmation exceptionnelle et toutes les places à 5€* durant 5 jours. Tentez de remporter 2 places pour le film de votre choix en vous rendant dès maintenant sur la page Instagram @cinecoolgrandest ! *Hors majoration 3D et séances spécialesTout public

5 .

2 Ruelle des Viaux Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 52 34 15 66

English :

Ciné Cool means exceptional programming and all tickets at 5?* for 5 days. Enter to win 2 tickets for the film of your choice on our Instagram page @cinecoolgrandest! *Excluding 3D surcharges and special screenings

German :

Ciné Cool bietet ein außergewöhnliches Programm und 5 Tage lang alle Tickets für 5 Euro. Gewinnen Sie 2 Eintrittskarten für einen Film Ihrer Wahl, indem Sie jetzt auf die Instagram-Seite @cinecoolgrandest gehen! *Ohne 3D-Aufschlag und Sondervorstellungen

Italiano :

Ciné Cool offre un programma eccezionale di film e tutti i biglietti a 5.* per 5 giorni. Partecipate alla vincita di 2 biglietti per un film a vostra scelta sulla nostra pagina Instagram @cinecoolgrandest! *Esclusi i supplementi per il 3D e le proiezioni speciali

Espanol :

Ciné Cool ofrece una programación excepcional de películas y todas las entradas a 5€* durante 5 días. ¡Participa para ganar 2 entradas para la película que elijas en nuestra página de Instagram @cinecoolgrandest! *Excluidos los suplementos 3D y las proyecciones especiales

L’événement Opération Ciné Cool au cinéma L’Entr’Actes Vagney a été mis à jour le 2025-08-30 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES