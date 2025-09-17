Opération ciné cool Cinéma Grand Écran La Bresse

Cette opération consiste à proposer au public pour l’ensemble des séances régulières et un grand nombre d’avant-premières (souvent en présence d’équipes) un tarif préférentiel allant de 5 à 6 euros la séance. Cette année, Ciné Cool aura lieu du 17 au 21 septembre 2025.Tout public

Cinéma Grand Écran 2 rue du Souvenir La Bresse 88250 Vosges Grand Est

English :

This operation consists of offering the public a preferential rate of between 5 and 6 euros per screening for all regular screenings and a large number of previews (often in the presence of film crews). This year, Ciné Cool will take place from September 17 to 21, 2025.

German :

Diese Aktion besteht darin, dem Publikum für alle regulären Vorstellungen und eine große Anzahl von Vorpremieren (oft in Anwesenheit der Filmteams) einen Vorzugspreis von 5 bis 6 Euro pro Vorstellung anzubieten. Dieses Jahr findet Ciné Cool vom 17. bis 21. September 2025 statt.

Italiano :

Questa operazione consiste nell’offrire al pubblico una tariffa preferenziale tra i 5 e i 6 euro per tutte le proiezioni regolari e per un gran numero di anteprime (spesso in presenza di troupe cinematografiche). Quest’anno, Ciné Cool si svolgerà dal 17 al 21 settembre 2025.

Espanol :

Esta operación consiste en ofrecer al público una tarifa preferente de entre 5 y 6 euros para todas las proyecciones regulares y un gran número de preestrenos (a menudo en presencia de equipos de rodaje). Este año, Ciné Cool tendrá lugar del 17 al 21 de septiembre de 2025.

