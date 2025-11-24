Opération cinéma Rue Lucas Vichy
Opération cinéma Rue Lucas Vichy lundi 24 novembre 2025.
Opération cinéma
Rue Lucas Cinéma Grand Ecran Centre commercial les 4 chemins Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-24 19:30:00
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Dans le cadre de la campagne internationale Orangez le monde , opération ciné-débat sur les grossesses précoces. Avec la participation de Alexandre Fernandez, psychologue clinicien.
English :
As part of the international Orangez le monde campaign, a film-debate on teenage pregnancy. With the participation of Alexandre Fernandez, clinical psychologist.
German :
Im Rahmen der internationalen Kampagne Orangez le monde (Orangez die Welt), eine Film- und Diskussionsveranstaltung zum Thema Teenagerschwangerschaften. Unter Beteiligung von Alexandre Fernandez, klinischer Psychologe.
Italiano :
Nell’ambito della campagna internazionale Orangez le monde , un film dibattito sulla gravidanza adolescenziale. Con la partecipazione di Alexandre Fernandez, psicologo clinico.
Espanol :
En el marco de la campaña internacional Orangez le monde , cine debate sobre el embarazo adolescente. Con la participación de Alexandre Fernandez, psicólogo clínico.
L’événement Opération cinéma Vichy a été mis à jour le 2025-11-15 par Vichy Destinations