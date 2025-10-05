Opération Colis de Noël magasin Intermarché, Le Pellerin Le Pellerin

Opération Colis de Noël magasin Intermarché, Le Pellerin Le Pellerin samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 08:00 –

Gratuit : non

Samedi 13 décembre, contribuez à la collecte de denrées «festives» du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et du Secours populaire aux portes du magasin Intermarché. Grâce à vos dons, des colis seront préparés et distribués la semaine suivante à des Pellerinais, pour que tous puissent profiter dignement et joyeusement des fêtes de fin d’année.

magasin Intermarché, Le Pellerin Le Pellerin 44640