Opération Comme un poisson dans l’eau Centre Aquatique des 2 Falaises Le Tréport

Centre Aquatique des 2 Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch Le Tréport Seine-Maritime

Du 20 au 24 octobre 2025, le centre aquatique O² Falaises du Tréport accueille pendant les vacances de la Toussaint avec le Secours populaire français, 12 enfants de familles accompagnées par l’association du secours populaire et de l’ancrage pour apprendre à nager et se sécuriser dans l’eau.

Gratuit .

Centre Aquatique des 2 Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 9 71 00 76 76 accueil@o2falaises.fr

